Музей Победы подготовил специальную программу к 28 февраля

В последний день февраля Музей Победы бесплатно откроется для школьников, студентов и многодетных семей.

28 февраля помимо экспозиции можно будет посмотреть музыкальный спектакль, концерт, а также познакомиться с шестью необычными выставочными проектами. Вход в музей в этот день будет бесплатным для многодетных семей, школьников и студентов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе музея.

Для бесплатного просмотра будут открыты выставки - "Военная разведка. Гриф "Секретно", фотовыставки к годовщине вывода советских войск из Афганистана и экспозиция московской школы № 2025, посвященная "Нормандии-Неман" и 303-й истребительной авиационной дивизии.

Кроме того, только 28 февраля в музее будет действовать однодневная выставка раритетов времен войны. Участники поискового объединения "Тризна" представят более 50 реликвий военных лет, найденных во время раскопок на местах боев. Гости музея смогут рассмотреть подлинное стрелковое оружие времен Великой Отечественной, более того, его можно будет подержать в руках.

В этот же день в Зале Полководцев музея пройдет концерт и спектакль на тему поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского.