Под Тверью главу города уволили за нарушение прав человека

К сожалению, комментария правительства Тверской области по поводу увольнения чиновника со столь серьезной формулировкой корреспонденту "РГ" получить пока не удалось, однако известно, что этому предшествовала критическая ситуация с теплоснабжением городского округа. 25 февраля там даже был введен режим ЧС.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Нелидовского городского округа, причиной принятия решения о ЧС стало "отсутствие возможности формирования запаса топлива - топочного мазута и сжиженного углеводородного газа - для выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения". Из-за чего с двух часов дня 25 февраля параметры теплоносителя, исходящего с котельных, были снижены, а проще говоря - батареи в квартирах стали остывать.

Власти Нелидова объяснили проблемы тем, что муниципальное предприятие, обеспечивающее город теплом, серьезно закредитовано, отчего поставщики топлива на объявленные им торги просто не выходят. Однако, несмотря на сложности, предприятие в этом отопительном сезоне приобрело мазута и сжиженного газа на 124 миллиона рублей. Кроме того, на эти же цели 165 миллионов рублей было выделено из бюджета округа. При этом постоянно растущая рыночная стоимость мазута сейчас уже почти в два раза выше той, что заложена в тариф.

После введения ЧС глава округа Владимир Пашедко поручил "предусмотреть резервные источники отопления для социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, усилить службу ЕДДС, проработать решение о переводе детских садов на работу в режиме дежурных групп, школ - на дистанционное обучение".

Впрочем, мерзнуть долго нелидовцам не пришлось. 26 февраля в округ по поручению губернатора выехала специальная комиссия "для оперативного решения вопроса теплоснабжения". Из резерва области выделили больше трех тысяч тонн мазута, которых, по мнению властей, должно хватить до конца отопительного сезона.

С шести часов вечера 26 февраля режим ЧС в округе был отменен. Все котельные, проинформировала горадминистрация, работают в штатном режиме.

Итогом всего произошедшего стало решение Владимира Пашедко подать заявление в Нелидовскую гордуму о досрочном прекращении своих полномочий. "Это очевидный поступок для ответственного руководителя", - пояснил он. Но дума это заявление рассмотреть не успела - главу отрешил от должности губернатор.