В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени"

Хулиганы, жестоко избившие 52-летнего участника групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского, задержаны.

Как уточнено на сайте "МВД Медиа", речь идет о троих молодых людях.

"Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений москвичу", - сказано в сообщении.

"Дознанием ОМВД России по району Хамовники по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и 116 УК РФ - "Побои".

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о Диктовском.

После инцидента Александр был госпитализирован - у него сломана лицевая кость. В настоящее время жизни и здоровью артиста ничего не угрожает.