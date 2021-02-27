Новости

Канал AMC отложил премьеру финала сериала "Лучше звоните Солу" 19:35
"Терминатор" станет аниме-сериалом 19:27
Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом 19:19
Вышел русский трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 19:10
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 26.02.2021

В Москве задержаны подозреваемые в избиении музыканта "Машины времени"

Новости
    27.02.2021, 22:09
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Хулиганы, жестоко избившие 52-летнего участника групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского, задержаны.

Как уточнено на сайте "МВД Медиа", речь идет о троих молодых людях.

"Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений москвичу", - сказано в сообщении.

"Дознанием ОМВД России по району Хамовники по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и 116 УК РФ - "Побои".

Фото: Василий Носокв/ РИА Новости
Певица Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идет о Диктовском.

После инцидента Александр был госпитализирован - у него сломана лицевая кость. В настоящее время жизни и здоровью артиста ничего не угрожает.

Новости

Умер актер из "Аббатства Даунтон" и "Короны" Рональд Пикап 26.02.2021
О Бивисе и Батт-хеде выйдет новый полнометражный фильм 26.02.2021
У суперзлодейского сериала "МОДОК" появились трейлер и дата премьеры 26.02.2021
Милла Йовович и Батиста сыграют в новой экранизации Джорджа Мартина 26.02.2021
⧣ Россия
Фото: Евгений Гладин/ТАСС
Музыкант "Машины времени" госпитализирован после жестокого избиения 26.02.2021
Трейлер экранизации Mortal Kombat установил новый рекорд 26.02.2021
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 25.02.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Daft Punk
Видео: группа Daft Punk объявила о своем распаде 22.02.2021
Легендарный рэпер Принц Марки Ди внезапно умер в 52 года 20.02.2021
Земфира выпустила новый клип 19.02.2021
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19 25.02.2021
Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы 24.02.2021
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 24.02.2021