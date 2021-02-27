В Воронеже возбудили дело после убийства матерью сына и дочери

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту убийства женщиной двух своих детей.

По информации регионального следственного управления СК РФ, предварительно установлено, что 26 февраля 43-летняя женщина у себя в квартире нанесла смертельные ножевые ранения 22-летней дочери, а затем задушила 8-летнего сына. После чего совершила суицид.

- Погибших около девяти часов вечера обнаружил вернувшийся с работы глава семейства, - рассказали в СУСК.

Сотрудники СК и полиции провели осмотр места происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти. Изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели.

- Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК, - добавили в ведомстве.