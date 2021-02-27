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27.02.2021 17:50
Рубрика: Экономика

Во Владимире попросили ФАС разобраться с подорожанием такси в снегопад

Текст: Элина Труханова (Владимир)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Активисты ОНФ во Владимирской области попросили ФАС разобраться с необоснованным завышением тарифов на услуги такси во время снегопадов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По мнению экспертов ОНФ, критическая ситуация с общественным транспортом во Владимире длится больше месяца. Уже в середине января в снегопады и морозы часть автобусов не выходила в рейсы, из-за чего увеличивались интервалы движения. Людям приходилось подолгу мерзнуть на остановках или пользоваться такси, услуги которого резко подорожали. Причем, по мнению активистов ОНФ, повышение стоимости поездки произошло у агрегаторов абсолютно синхронно и практически на одну и ту же сумму.

- Стоимость услуги такси выросла в три - пять раз. Конечно, это не совсем нормально, - считает председатель общероссийского объединения пассажиров, эксперт ОНФ Илья Зотов. - Рамки данного роста должны быть прозрачны. Люди не стали зарабатывать больше в эти дни, а многие из них попадали в сложные ситуации, когда им просто необходимо было добраться до больницы, школы или другого соцобъекта.

Общественники подчеркивают, что в дни снегопадов ГИБДД и коммунальщики просили жителей региона не использовать личный транспорт. В результате такой маневр привел к значительным тратам автовладельцев, вынужденных пользоваться такси.

Поскольку в адрес владимирского ОНФ поступило много сигналов, связанных с удорожанием такси, его активисты обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому с просьбой проверить справедливость завышения цен на услуги такси во время обильных снегопадов.

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