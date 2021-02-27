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27.02.2021 09:27
Рубрика: Спорт

На Камчатке определили очередность старта участников "Берингии"

Текст: Наталья Широкова

Сегодня в селе Эссо Быстринского района прошла гонка на собачьих упряжках на кубок "Берингийского единства", в которой приняли участие 15 каюров. Итоги этого состязания показали, в какой последовательности будут стартовать участники главной гонки "Берингия - 2021". Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Каюры стартовали с минутным интервалом, быстрее всех десятикилометровую дистанцию преодолел Валентин Левковский. До этого он стал первым в берингийском зачете гонки-пролога.

Фото: Сергей Сайко/РГ
На Камчатке стартовал фестиваль "Берингия"

- Трасса неплохая в этом году, только подъем тяжелый. Я люблю стартовать первым и люблю соревноваться, - делится Валентин Левковский.

Однако ему, как лидеру забега, придется стартовать последним в большой "Берингии". Участник, показавший второй результат, побежит предпоследним и так далее - такова традиция состязания.

В этом году "Берингия - 2021" проходит в формате зимнего фестиваля, в рамках которого состоялись кубок "Берингийского единства" и "Елизовский спринт".

21 февраля на биатлонном комплексе в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка "Дюлин", 25 февраля завершился двухдневный деловой форум "Дальний восток - зима открытий".

В программу также входит культурно-просветительский проект "Берингия - лицом к лицу с Севером", региональная выставка "Сказочная Камчатка" и фестиваль "Снежный путь".

Технический старт "Берингии - 2021" состоится в Эссо 28 февраля в 9 утра местного времени. В гонке примут участие 13 каюров, которым предстоит пройти 950 километров до поселка Оссора. Эту огромную дистанцию они преодолеют к середине марта.

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