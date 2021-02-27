На Курилах вулкан Эбеко дважды за сутки выбросил пепел

Расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко сегодня утром произвел пепловый выброс - второй за сутки.

Высота столба составила 1,5 километра. Шлейф с вулканическими частицами растянулся на три километра от горы.

"В городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, накануне вечером Эбеко "выстрелил" пеплом на высоту 2,5 километра. Шлейф от него распространился на пять километров в юго-восточном направлении. При этом в Северо-Курильске выпало немного пепла, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы жизни и здоровью людей спасатели также не увидели.