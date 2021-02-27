В Хабаровске задержали самого богатого в России депутата

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали во время командировки в Хабаровске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном парламенте, по какому делу произошло задержание, ему пока не ясно.

Между тем островные СМИ связывают случившееся с махинациями крабового короля - так они окрестили крупного дальневосточного бизнесмена Олега Кана. Ему было предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды, заочно арестован судом. В настоящее время он находится за границей. Следствие продолжает собирать доказательства его вины.

Как указано на сайте Сахалинской облдумы, депутат седьмого созыва Дмитрий Пашов работает народным избранником без отрыва от основной деятельности, занимая пост советника гендиректора рыбодобывающего предприятия "Монерон". Кроме того, является председателем правления региональной Ассоциации рыбопромышленников.

Возглавил список ста богатейших госслужащих и депутатов, составленный журналом Forbes. В 2019 году его задекларированный доход превысил 6,2 миллиарда рублей.