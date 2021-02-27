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27.02.2021 05:43
Рубрика: Происшествия

Жителя Владивостока заподозрили в размещении фото Гитлера в Сети

Текст: Наталья Широкова

Во Владивостоке сотрудники Следственного комитета расследуют уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 23-летнего жителя города, загрузившего на сайт "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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Как установили следователи, подозреваемый разместил изображение 3 мая 2020 года, указав в качестве фамилии, имени и отчества "Адольф Гитлер Национал - социалитыч".

Они считают, что сделал он это, "преследуя цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко Дню воинской славы России "9 мая - День Победы", а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом".

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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