Жителя Владивостока заподозрили в размещении фото Гитлера в Сети

Во Владивостоке сотрудники Следственного комитета расследуют уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 23-летнего жителя города, загрузившего на сайт "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как установили следователи, подозреваемый разместил изображение 3 мая 2020 года, указав в качестве фамилии, имени и отчества "Адольф Гитлер Национал - социалитыч".

Они считают, что сделал он это, "преследуя цель формирования в обществе пренебрежительного отношения ко Дню воинской славы России "9 мая - День Победы", а также негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над фашизмом".

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.