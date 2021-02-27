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27.02.2021 17:34
Рубрика: Спорт

Чемпионы РФ по самбо получат право бороться на чемпионате мира-2021

Текст: Николай Долгополов
Сегодня в Оренбурге стартовал чемпионат России по самбо. Он проходит на четырех коврах спортивно-культурного комплекса "Оренбуржье".

Особенность этого чемпионата в том, что он проводится по новым весовым категориям. А это значит, что многим самбистам, в том числе и именитым, предстоит бороться в не совсем привычных для себя весах. По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, "взрослым самбистам весьма сложно менять весовую категорию. Думаю, здесь потребуется еще значительное время для стабилизации: может, год или два. Так что на грядущем чемпионате нас будут ждать очень много новых имен и свежих сил для того, чтобы освоиться, пройти своеобразный период стабилизации и адаптации".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В каких же конкретно категориях будут сражаться теперь самбисты? На этот вопрос мне ответили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо (ВФС):

- В течение трех соревновательных дней спортсмены разыграют комплекты медалей в 22 новых весовых категориях: 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг (мужчины); 50 кг, 59 кг, 54 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг (женщины); 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг (боевое самбо). Раньше весовых категорий было девять, сейчас для российских соревнований их восемь, а для международных стартов - семь. Дело в том, что на международных соревнованиях не будет самых маленьких весовых категорий.

В ВФС рассказали и о другом, очень важном. Спортсмены, занявшие в Оренбурге первые места, получат 100-процентное право выступать на чемпионате мира 2021 года.

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