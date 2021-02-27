В Казани начался всероссийский фестиваль общества "Трудовые резервы"

Спортсмены-любители из разных регионов страны прибыли в Казань на Всероссийский Зимний корпоративный фестиваль общества "Трудовые резервы". Одно из крупнейших мероприятий для поклонников спорта проходит в столице Татарстана с 2019 года.

В этот раз в течение двух соревновательных дней 1,2 тысячи спортсменов будут соревноваться за звание сильнейших по 25 видам спорта, в числе которых хоккей, лыжные гонки, скоростной спуск на лыжах и сноуборд, мини-футбол, киберспорт, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, стендовая стрельба и плавание.

Церемония открытия состоялась в манеже центрального стадиона Казани, где для гостей подготовили обширную развлекательную программу с игровыми зонами, в том числе и для любителей киберспорта.

Сюрпризом для участников соревнований стал визит представителей команды "КАМАЗ-мастер" - 18-кратные победители ралли-рейда "Дакар" провели автограф-сессию.