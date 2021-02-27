Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане

В Дагестане чемпионат СКФО по дзюдо среди юниоров закончился массовой дракой pic.twitter.com/4g1dWMkFQT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 27, 2021

Массовая драка произошла во время чемпионата СКФО по дзюдо в Каспийске. Среди дерущихся оказались и участники соревнований.

Причины начавшейся драки пока неизвестны. Как сообщает РЕН ТВ, в потасовке приняли участие несколько десятков человек, а ее причиной мог стать конфликт между участниками.

Этот инцидент будет изучен Федерацией дзюдо России. Как сообщили ТАСС в федерации, личности виновных устанавливаются.

"Спорт не допускает насилия. Федерация уже проводит проверку и устанавливает виновных. В ближайшее время пройдет дисциплинарная комиссия, где будет рассмотрен произошедший инцидент. Все виновные будут наказаны в обязательном порядке", - заявили в Федерации дзюдо России.