Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании 16-летней петербурженки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту изнасилования в Санкт-Петербурге 16-летней девушки в ее собственной квартире. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

ЧП произошло несколько дней назад. С заявлением в полицию обратилась мать девушки, которая и заявила, что дочь изнасиловали трое молодых людей. Позже появилась информация о том, что несовершеннолетней потерпевшей стали поступать угрозы, в связи с чем глава СК потребовал провести тщательное, всестороннее и объективное расследование, а также поручил докладывать ему о его ходе и всех промежуточных результатах.

Кроме того, назначена служебная проверка в отношении следователя по Санкт-Петербургу, который ведет данное уголовное дело, и выяснить, почему подозреваемым не была избрана мера пресечения.