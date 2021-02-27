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27.02.2021 13:27
Рубрика: Власть

Морские летчики Северного флота искали подлодку в Баренцевом море

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 искали подводную лодку "противника" в Баренцевом море. В ее роли выступила одна из субмарин Северного флота.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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В ходе полетов военные летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подлодкой, сообщили в пресс-службе Северного флота. Они использовали радио- и гидроакустические средства обнаружения объектов под водой. Действовали военнослужащие в сложных погодных условиях, когда скорость ветра достигала 25 метров в секунду, мела метель. В учениях были задействованы восемь вертолетов Ка-27.

Ка-27 - противолодочный вертолет. В состоянии выполнять боевые задания в любое время суток, в разных климатических условиях, даже при волнении моря в пять баллов. На вооружении противолодочного вертолета - высокоточный автопилот, который позволяет длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо при спуске гидроакустической станции. Прицельно-поисковая система Ка-27 обнаруживает подводную лодку, определяет ее координаты, параметры движения и дает рекомендации на применение оружия.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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