Морские летчики Северного флота искали подлодку в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 искали подводную лодку "противника" в Баренцевом море. В ее роли выступила одна из субмарин Северного флота.

В ходе полетов военные летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подлодкой, сообщили в пресс-службе Северного флота. Они использовали радио- и гидроакустические средства обнаружения объектов под водой. Действовали военнослужащие в сложных погодных условиях, когда скорость ветра достигала 25 метров в секунду, мела метель. В учениях были задействованы восемь вертолетов Ка-27.

Ка-27 - противолодочный вертолет. В состоянии выполнять боевые задания в любое время суток, в разных климатических условиях, даже при волнении моря в пять баллов. На вооружении противолодочного вертолета - высокоточный автопилот, который позволяет длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо при спуске гидроакустической станции. Прицельно-поисковая система Ка-27 обнаруживает подводную лодку, определяет ее координаты, параметры движения и дает рекомендации на применение оружия.