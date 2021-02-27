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27.02.2021 18:55
Рубрика: Спорт

"Зенит" в большинстве не удержал победу в домашнем матче против "Ростова"

Текст: Максим Домчев
"Зенит" в домашнем матче 20-го тура РПЛ сыграл вничью с "Ростовом" - 2:2.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Первый после перерыва домашний матч "Зенита" в чемпионате России собрал более 23 тысяч зрителей. И команды подарили болельщикам яркий и результативный футбол.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В состав "Зенита" вернулись два ведущих игрока - нападающий Сердар Азмун и полузащитник Вильмар Барриос. Однако размочили счет не хозяева. На исходе первой половины встречи новобранец "Ростова" Али Соу из Гамбии открыл счет своим голам в России.

В начале второго тайма "Зенит" потерял основного голкипера Михаила Кержакова. Из-за травмы он уступил место в воротах Андрею Луневу. На 56-й минуте гости остались вдесятером после удаления Максима Осипенко.

"Зенит" сумел реализовать численное преимущество. На 73-й минуте игрок гостей Николай Поярков поразил собственные ворота, а спустя 4 минуты Далер Кузяев вывел хозяев вперед.

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Но удержать победный счет хозяевам не удалось. За минуту до окончания основного времени матча Соу оформил дубль. Итог - 2:2.

"Зенит" набрал 42 очка и продолжает лидировать в РПЛ. У "Ростова" стало 33 очка, команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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