Из-за серьезного ДТП в тоннеле перекрыта дорога к Красной Поляне

Утром 27 февраля на автодороге Адлер - Красная Поляна в первом тоннеле столкнулись несколько автомобилей. Как сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи, в ДТП попали четыре автомобиля, из-за этого дорога временно перекрыта.

- По предварительной информации, водитель минивэна Hyundai Starex выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Продолжив движение по инерции, он столкнулся с еще одним Hyundai Starex и BMW, - рассказали "РГ" в ведомстве.

После удара минивэн перевернулся на бок и перекрыл часть проезжей части. Авария спровоцировала пробку по пути на Красную Поляну. В результате ДТП по предварительным данным пострадали два человека, им оказывают помощь.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.