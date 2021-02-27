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27.02.2021 18:27
Рубрика: Власть

В Севастополе разрешили массовые гуляния в честь Крымской весны

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе отменят запрет на проведение массовых мероприятий ради двух праздничных концертов - в честь 8 марта и годовщины Крымской весны. Об этом сегодня на заседании городского антикоронавирусного штаба сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- Полностью снять ограничения для всех массовых мероприятий пока не представляется возможным, но в виде исключения можно разрешить провести мероприятия городского масштаба, посвященные празднованию международного женского дня 8 марта и годовщины Крымской весны 18 марта, - сказал Развожаев.

Он рассказал, что 8 марта на площади Нахимова пройдет традиционный "Белый концерт", где стулья для зрителей будут расставлены с соблюдением социальной дистанции, а всем посетителям выдадут маски.

- Ради женщин надо, - добавил губернатор. - Но постараемся провести все максимально безопасно.

В то же время режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Севастополе продлен до конца марта. Продолжит действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и объектах торговли. Проводить массовые мероприятия, кроме двух исключений, запрещено. Театры и кинотеатры могут работать с учетом продажи половины билетов. Муниципалитетам разрешили устраивать концерты в районных клубах при условии заполнения 50 процентов мест.

Послабления сделаны на фоне снижения числа выявленных случаев COVID-19 в регионе. По словам вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина, среди новых случаев преобладают легкие формы заболевания, уменьшается процент госпитализаций, в больницах свободны 48 процентов коек.

Горбольницу №9 в Балаклаве, переориентированную прошлой весной на прием пациентов с COVID-19, решено вернуть к обычному режиму работы. На 200 койках в ближайшее время начнут оказывать плановую медпомощь. Также территориальный фонд ОМС выделил средства для реабилитации тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме. Они будут восстанавливать здоровье в пансионате "Изумруд", где для этих целей выедено 65 коек.

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