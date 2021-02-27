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27.02.2021 20:18
Рубрика: Общество

В "Векторе" рассказали о принципе действия вакцины "ЭпиВакКорона"

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", которую создали специалисты научного центра "Вектор", обеспечивает три уровня защиты.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как пояснила kp.ru замглавы "Вектора" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих, этого удалось добиться благодаря использованию трех пептидов. Так называются искусственно синтезированные фрагменты белков COVID-19.

"На первой линии работают антитела, которые вырабатываются к фрагменту вирусного белка S. Например, если вы беретесь за ручки двери, то антитела помешают вирусу "браться за ручку", чтобы попасть в клетки", - приводит она образный пример.

В том случае если вирус все-таки смог это сделать, происходит слияние его мембраны с клеточной мембраной. Но тогда включается следующий уровень защиты. Для того чтобы помешать этому слиянию, начинают действовать два типа антител, которые формируются ко второму и третьему пептидам. Но даже если вирус смог проникнуть в клетку, третья линия защиты позволяет задействовать как антитела, так и клеточный иммунитет организма.

Эксперт также обратил внимание на чрезвычайно маленький размер пептидов. Чтобы иммунитет среагировал на них, при создании вакцины использовался крупный белок-носитель, стимулирующий элементы Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

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