Ямальского чиновника осудили за взятку внедорожником

В ЯНАО суд вынес приговор бывшему заместителю главы департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Семь лет назад чиновник получил "в подарок" дорогой внедорожник, сообщили в следственном управлении СК региона.

- В августе 2013 года обвиняемый проверял исполнение муниципального контракта на строительство нового учебного корпуса в селе Халясавэй, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Зная, что дополнительные работы по завершению строительства объекта не выполнены, а деньги в размере 62 миллионов рублей подрядчиком получены, он подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, за что получил от руководителя строительной фирмы взятку в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью два миллиона 480 тысяч рублей.

За взятку в особо крупном размере чиновнику грозило наказание на срок до 15 лет лишения свободы со штрафом, семидесятикратным размеру подношения. Суд приговорил его к восьми годам строгого режима со штрафом в размере стоимости иномарки.

Уголовное дело давшего взятку директора фирмы прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию, отметили в СК региона.