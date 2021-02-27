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27.02.2021 10:12
Рубрика: Экономика

Юрист рассказал, что грозит владельцам фермы, где коров довели до истощения

Юрист рассказал, что грозит владельцам фермы, где коров довели до истощения
Текст: Елена Мационг (Свердловская область)
Под угрозой гибели оказались несколько десятков коров на ферме в поселке Чащавита близ города Лесного.
Фото: Прокуратура Свердловской области. Фото: Прокуратура Свердловской области.
Фото: Прокуратура Свердловской области.

Жуткое видео, на котором видно, как истощенные животные стоят по колено в навозе, а некоторые лежат в лужах замерзающих фекалий, оказалось в распоряжении специалистов Центра управления регионом, обошло местные СМИ. Чтобы привлечь внимание общественности, его снял один из местных жителей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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На место выехали сотрудники региональной прокуратуры. К моменту их прибытия, после громкой огласки, в животноводческий корпус завезли сено, но так и не был налажен вывоз навоза, не работали поилки. До этого у животных не было и еды. Как отмечают в прокуратуре, некоторые животные находятся сейчас в крайней степени истощения.

Как выяснилось, ферма некогда принадлежала "Совхозу Таежный", сейчас он находится в стадии банкротства. В имущественном комплексе сельхозпредприятия числятся два корпуса. На время банкротства их сдали в аренду двум частным компаниям-агрохолдингам "Алтай" и "Север".

Под угрозой гибели оказались буренки, находящиеся в ведении последнего. Как сообщили специалисты Красноуральской ветстанции, разбиравшиеся в ситуации, из-за сильных морозов произошел прорыв автоматической системы поения, сломалась система навозоудаления. Почему животных еще и не кормили, сейчас разбирается прокуратура. Как сообщили в ведомстве, по результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как рассказал один из местных жителей, на ферме давно сложилась критическая ситуация. Периодически было видно, как самых слабых животных забивают на мясо, несколько коров уже умерли собственной смертью. По его словам, погибших разбирают на корм собакам.

Фото: Прокуратура Тюменской области

Как не дрогнуло сердце глядя на все это у арендаторов фермы, вопрос отдельный. Ведь в критической ситуации лучше уж забить коров, чем обрекать на такие муки. Впрочем, в этом "бизнесе" действовала другая логика, - выжать из животных последнее. "РГ" выяснила, действует ли и в отношении сельскохозяйственного скота закон о жестоком обращении с животными.

- Да, нормы точно такие же, как и с любыми другими животными, в данном случае, не важно, домашние они, дикие или принадлежат сельскохозяйственному предприятию, - отметил юрист Александр Татаринов. - Ответственность может последовать вплоть до уголовной. По статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными может грозить лишение свободы до трех лет. А в том случае, если речь идет о нескольких животных, и до пяти. Как показывает судебная практика, наказание назначают чаще в виде обязательных или исправительных работ, штрафа, в самых критических случаях следует арест или лишение свободы.

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