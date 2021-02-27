Мэром Сургута избран депутат окружной думы Андрей Филатов

Главой города Сургута выбран председатель комитета думы ХМАО-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат Андрей Филатов. Сегодня во время тайного голосования за него отдано большинство голосов, сообщили в субботу в городской думе Сургута.

- Из трех кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Андрей Сергеевич набрал наибольшее количество голосов - 20. По одному голосу отдали депутаты двум другим кандидатам - Юрию Валгушкину и Алле Сыч, - сообщили в пресс-службе гордумы. Перед голосованием каждый кандидат выступил с докладом, в котором озвучил свою программу по развитию города и ответил на вопросы депутатов.

Новый градоначальник официально вступит в должность сегодня вечером. В 18.00 в Сургутской филармонии состоится инаугурация, где Филатов произнесет присягу и получит удостоверение главы города и символический ключ от города.

Справка "РГ"

Андрею Филатову 47 лет. Выходец из предпринимательских кругов. В 2012 году был впервые избран депутатом окружной думы ХМАО. В 2013-2015 годах занимал пост заместителя губернатора. С 2016 года - заместитель председателя, а затем председатель Наблюдательного совета авиакомпании "ЮТэйр".