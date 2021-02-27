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27.02.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге водитель сбил мужчину с детской коляской

Текст: Михаил Пинкус (Екатеринбург)

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал мужчина, возвращавшийся с прогулки с двухлетним сыном. Во дворе дома его вместе с коляской сбила проезжавшая мимо "Волга". Виновник аварии после наезда скрылся, сообщили в субботу городской ГИБДД.

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- Инцидент произошел вчера в 16.20 напротив дома № 7 по улице Сыромолотова, - сообщили в отделении пропаганды госавтоинспекции. - Водитель автомобиля ГАЗ-31105 при движении по двору допустил наезд на пешеходов, двигающихся ему навстречу, после чего скрылся. В результате аварии у двухлетнего мальчика, находившегося в коляске, диагностирован ушиб лобной части головы, у его отца - ушиб голени.

Как пояснил полиции пострадавший, он вместе с ребенком возвращался с прогулки. В этот момент проезжающая мимо машина задела его и коляску правой стороной, он упал, а коляска откатилась и также упала на землю. После чего автомобиль уехал.

Личность владельца "Волги" установлена. Это 53-летний житель Екатеринбурга, имеющий 28-летний водительский стаж. Задержанный пояснил, что видел, как ему навстречу идет мужчина с коляской, но не заметил как задел их машиной, поэтому уехал с места происшествия.

На автомобилиста составлен протокол по статье об административном правонарушении по статье об оставлении места ДТП. Теперь ему грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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