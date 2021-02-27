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27.02.2021 10:05
Рубрика: Общество

В Тюменской области 1 марта разблокируют льготные транспортные карты

Текст: Михаил Пинкус (Тюменская область)

Блокировка льготных транспортных карт, введенная в Тюменской области в связи с пандемией COVID-19, будет отменена 1 марта. Такое решение принято региональным оперативным штабом, сообщили в правительстве региона.

Фото: iStock
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- Льготные транспортные карты для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания заблокированы с 16 ноября прошлого года в целях предупреждения распространения коронавируса, - сообщили в правительстве региона. - Блокировке подверглись 87 тысяч транспортных карт.

С 1 марта эта ограничительная мера отменяется по многочисленным просьбам жителей. Тем не менее, людям из группы риска по-прежнему следует по возможности соблюдать режим самоизоляции.

Ряд ограничительных мер продлен в регионе до 28 марта. В частности, продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания граждан. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

- Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор. - Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей.

В регионах Общество Здоровье Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

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