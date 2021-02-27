Жительницу Тюмени будут судить за продажу дочери в сексуальное рабство

В Москве завершено расследование уголовного дела жительницы Тюмени, предложившей продать свою 13-летнюю дочь для оказания сексуальных услуг. За ребенка она попросила один миллион рублей, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу Москве.

- В ноябре прошлого года обвиняемая жительница Тюмени разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - За ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина вместе с дочерью прибыла в одну из гостиниц на севере Москвы, где должна была состояться сделка.

"Сделка" прошла под контролем силовиков. После получения денег и передачи ребенка покупателю тюменка была задержана.

В ходе следствия она полностью признала свою вину и сообщила, что на преступление пошла из-за тяжелого материального положения.

Теперь по статье о торговле людьми ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы с ее возможным ограничением еще на два года.