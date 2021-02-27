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27.02.2021 16:54
Рубрика: Спорт

Российский лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне

Текст: Максим Домчев
Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Второе и третье место заняли представители сборной Норвегии.
Фото: Федерико Модика/РИА Новости Фото: Федерико Модика/РИА Новости
Фото: Федерико Модика/РИА Новости

В мужском скиатлоне спортсменам предстояло преодолеть 15 км классическим стилем и столько же свободным. И тут все надежды российских поклонников были связаны с двукратным и действующим победителем общего зачета Кубка мира Александром Большуновым.

Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
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Единственной проблемой, которая могла возникнуть у российского лыжника, - отсутствие должной поддержки от партнеров в борьбе с норвежцами. Однако в первой половине гонки другие россияне Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин держались в группе лидеров.

А уже во второй части соревнования Большунов оказался в крайне неприятной компании из пяти норвежцев и британца Эндрю Масгрэйва. Россиянин долго шел первым, а группа скандинавских лыжников следом подтаскивала вперед своего лидера Йоханнеса Клебо, который на последнем круге все же не смог выдержать заданный темп.

В конце гонки вперед вышел Симен Хегстад Крюгер, за ним место занял Ханс Кристер Холунд. Но Большунов в очередной раз вышел в противостоянии с принципиальными соперниками победителем. Реактивное ускорение 24-летнего россиянина на последним перед финишем подъеме, и норвежский дуэт остался позади. Финишный рывок Большунова принес ему первую медаль с чемпионатов мира, и она сразу оказалась золотой. Крюгер в итоге второй, Холунд - третий.

Иван Якимушки на финише был восьмым с отставанием две минуты, почти три минуты уступил Большунову Червоткин, ставший 18-м, а Белов, оказавшийся не готовым к этой гонке, показал 23-й результат с отставанием более четырех минут.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные спринтерские гонки, где российская команда имеет хорошие шансы побороться за медали.

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