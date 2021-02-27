Россотрудничество в Турции будет бороться с негативными стереотипами о россиянах

В этом плане Турция - одно из самых важных направлений в работе Россотрудничества. Несмотря на то, что эта едва ли не самая посещаемая нашими согражданами страна дальнего зарубежья, имеющая обширные контакты с Россией в различных сферах, для местного населения российский характер, российские культура и наука до сих пор остаются чем-то малопонятным.
Новый глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) - представительства Россотрудничества в Анкаре, известный востоковед-тюрколог Александр Сотниченко намерен изменить ситуацию. Он рассказал "РГ" о том, как планирует знакомить турецкое население с российскими достижениями в разных областях и бороться со стереотипами в отношении россиян.
Рассказать про атомную станцию
По словам Сотниченко, у РЦНК есть намерение уделить внимание развитию исторических и политологических исследований, касающихся российско-турецких отношений и перспектив из развития. В частности, в марте 2021 года запланирована научно-практическая конференция, посвященная 100-летию подписания Московского Договора о дружбе и братстве между правительствами РСФСР и Великого национального собрания Турции. Объявлен конкурс студенческих работ, касающихся нашему взаимодействию в 1920-е годы.
"В 2022 году мы будем отмечать 530-ю годовщину дипломатических отношений между Россией и Османской империей и планируем проведение совместных конференций и исследований", отметил Сотниченко.
Особое внимание предполагается уделить российско-турецкому сотрудничеству в области энергетики, что очень актуально в связи со строительством АЭС "Аккую" в южной Турции.
"В Турции мало кто представляет, что такое атомная электростанция, каковы принципы ее работы, чем она отличается от ядерной бомбы, каков уровень ее безопасности для окружающей среды, - считает глава РЦНК в Анкаре. - На этом фоне неизбежны спекуляции, негативно сказывающиеся на имидже российского проекта. Мы готовим краткосрочные образовательные программы для студентов, журналистов и сотрудников муниципалитетов, в рамках которых турецкие специалисты работающие на АЭС на доступном уровне объяснят всем желающим, как работает атомная станция!.
Также есть планы познакомить жителей Турции с творчеством современных российских музыкальных, художественных, театральных коллективов, перевести наиболее известные литературные произведения, пьесы, кинофильмы.
Еще одно направление - содействие развитию туристических поездок из Турции в Россию.
"Мы регулярно публикуем в наших соцсетях информацию о популярных российских туристических объектах. Мы готовы оказывать содействие российским организациям, которые хотели бы представить себя на турецких промышленных, туристических, художественных и книжных выставках. Моя личная задача - сделать РЦНК в Анкаре одним из самых популярных мест в турецкой столице", рассказал Сотниченко.
Россотрудничество как посредник
Однако эту задачу не назвать простой. Как отметил глава РЦНК, долгое время в Россотрудничестве не было четкой концепции деятельности. Работа во многом ограничивалась взаимодействием с соотечественниками и преподаванием русского языка, а также так называемой "балалаечной дипломатией".
"По моему мнению, больше внимания следует уделять распространению знаний о современной российской культуре, науке и образовании среди самых широких слоев турецкого общества. Необходимы инвестиции в имидж России за рубежом, создание некоего культурного фундамента, на котором уже в дальнейшем будет проще устанавливать и политические, и экономические связи".
Этому должна способствовать сильная сторона Россотрудничества, которое является государственной организацией с возможностью прямого выхода на регионы, крупнейшие университеты, театры, киностудии и издательства.
"Мы должны создать понимание у заинтересованных иностранных организаций, что Российский центр науки и культуры является самым удобным посредником для обеспечения взаимодействия с отечественными партнерами", считает Сотниченко.
Правда о русском характере
Отдельная задача - борьба с многочисленными стереотипами, сложившимися среди турецкого населения в отношении россиян. Некоторые из них сформировались в ходе многовековой геополитической конкуренции между нашими странами.
"Образ России как агрессивного соседа, захватившего в свое время территории Османской империи, нет-нет, да и всплывает на страницах местной прессы, - рассказывает Сотниченко. - Популярен миф о политике геноцида, которую проводили власти Российской империи и СССР против тюркского и мусульманского населения. Современность привнесла новые реалии о русском пьянстве и непостоянстве российских женщин. Русские часто воспринимаются как люди неулыбчивые, закрытые, негативно относящиеся к иностранцам. И так далее, эта проблема подробно описана в недавно опубликованной книге "Образ России в Турции. Историческое развитие и современное состояние".
Но не все стереотипы негативные. Глава РЦНК отмечает, что Россия в Турции представляется как сильная страна с мощной армией, централизованной властью, обширной территорией, богатая природными ресурсами. "Турки восхищаются способностью россиян переносить тяжелые климатические условия, купаться в проруби в мороз и кататься на санках. Местные бизнесмены считают российские компании выгодным партнером и стремятся развивать взаимовыгодные отношения".
По словам Сотниченко, задача культурного представительства - "кропотливо работать над созданием востребованного в Турции образа новой России как страны, в которой сильны традиционные семейные ценности, велико уважение к собственной культуре, литературе и искусству".
Пока что в Турции очень мало известно о новых российских технологиях, которые широко применяются в повседневной жизни.
"Например, здесь с удивлением узнают, что Яндекс - это российская компания, хотя она предоставляет множество услуг в Турции, - отмечает глава РЦНК в Анкаре. - Местные жители знают о высоких технологиях, применяемых в российском военно-промышленном комплексе, однако часто не имеют представления о нашей единой энергетической системе и новейших разработках в области добычи и транспортировке природных ресурсов. Все это предоставляет Российскому центру науки и культуры огромные возможности для деятельности".