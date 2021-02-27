Россотрудничество в Турции будет бороться с негативными стереотипами о россиянах

Россотрудничество меняет концепцию своей работы, стремясь сделать так, чтобы иностранцы стали больше интересоваться Россией. Как заявил новый глава ведомства Евгений Примаков, "мы должны говорить на понятном для любой местной аудитории языке".

В этом плане Турция - одно из самых важных направлений в работе Россотрудничества. Несмотря на то, что эта едва ли не самая посещаемая нашими согражданами страна дальнего зарубежья, имеющая обширные контакты с Россией в различных сферах, для местного населения российский характер, российские культура и наука до сих пор остаются чем-то малопонятным.

Новый глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) - представительства Россотрудничества в Анкаре, известный востоковед-тюрколог Александр Сотниченко намерен изменить ситуацию. Он рассказал "РГ" о том, как планирует знакомить турецкое население с российскими достижениями в разных областях и бороться со стереотипами в отношении россиян.

Рассказать про атомную станцию

По словам Сотниченко, у РЦНК есть намерение уделить внимание развитию исторических и политологических исследований, касающихся российско-турецких отношений и перспектив из развития. В частности, в марте 2021 года запланирована научно-практическая конференция, посвященная 100-летию подписания Московского Договора о дружбе и братстве между правительствами РСФСР и Великого национального собрания Турции. Объявлен конкурс студенческих работ, касающихся нашему взаимодействию в 1920-е годы.

"В 2022 году мы будем отмечать 530-ю годовщину дипломатических отношений между Россией и Османской империей и планируем проведение совместных конференций и исследований", отметил Сотниченко.

Особое внимание предполагается уделить российско-турецкому сотрудничеству в области энергетики, что очень актуально в связи со строительством АЭС "Аккую" в южной Турции.

"В Турции мало кто представляет, что такое атомная электростанция, каковы принципы ее работы, чем она отличается от ядерной бомбы, каков уровень ее безопасности для окружающей среды, - считает глава РЦНК в Анкаре. - На этом фоне неизбежны спекуляции, негативно сказывающиеся на имидже российского проекта. Мы готовим краткосрочные образовательные программы для студентов, журналистов и сотрудников муниципалитетов, в рамках которых турецкие специалисты работающие на АЭС на доступном уровне объяснят всем желающим, как работает атомная станция!.

Также есть планы познакомить жителей Турции с творчеством современных российских музыкальных, художественных, театральных коллективов, перевести наиболее известные литературные произведения, пьесы, кинофильмы.

Еще одно направление - содействие развитию туристических поездок из Турции в Россию.

"Мы регулярно публикуем в наших соцсетях информацию о популярных российских туристических объектах. Мы готовы оказывать содействие российским организациям, которые хотели бы представить себя на турецких промышленных, туристических, художественных и книжных выставках. Моя личная задача - сделать РЦНК в Анкаре одним из самых популярных мест в турецкой столице", рассказал Сотниченко.

Россотрудничество как посредник

Однако эту задачу не назвать простой. Как отметил глава РЦНК, долгое время в Россотрудничестве не было четкой концепции деятельности. Работа во многом ограничивалась взаимодействием с соотечественниками и преподаванием русского языка, а также так называемой "балалаечной дипломатией".

"По моему мнению, больше внимания следует уделять распространению знаний о современной российской культуре, науке и образовании среди самых широких слоев турецкого общества. Необходимы инвестиции в имидж России за рубежом, создание некоего культурного фундамента, на котором уже в дальнейшем будет проще устанавливать и политические, и экономические связи".

Этому должна способствовать сильная сторона Россотрудничества, которое является государственной организацией с возможностью прямого выхода на регионы, крупнейшие университеты, театры, киностудии и издательства.

"Мы должны создать понимание у заинтересованных иностранных организаций, что Российский центр науки и культуры является самым удобным посредником для обеспечения взаимодействия с отечественными партнерами", считает Сотниченко.

Правда о русском характере

Отдельная задача - борьба с многочисленными стереотипами, сложившимися среди турецкого населения в отношении россиян. Некоторые из них сформировались в ходе многовековой геополитической конкуренции между нашими странами.

"Образ России как агрессивного соседа, захватившего в свое время территории Османской империи, нет-нет, да и всплывает на страницах местной прессы, - рассказывает Сотниченко. - Популярен миф о политике геноцида, которую проводили власти Российской империи и СССР против тюркского и мусульманского населения. Современность привнесла новые реалии о русском пьянстве и непостоянстве российских женщин. Русские часто воспринимаются как люди неулыбчивые, закрытые, негативно относящиеся к иностранцам. И так далее, эта проблема подробно описана в недавно опубликованной книге "Образ России в Турции. Историческое развитие и современное состояние".

Но не все стереотипы негативные. Глава РЦНК отмечает, что Россия в Турции представляется как сильная страна с мощной армией, централизованной властью, обширной территорией, богатая природными ресурсами. "Турки восхищаются способностью россиян переносить тяжелые климатические условия, купаться в проруби в мороз и кататься на санках. Местные бизнесмены считают российские компании выгодным партнером и стремятся развивать взаимовыгодные отношения".

По словам Сотниченко, задача культурного представительства - "кропотливо работать над созданием востребованного в Турции образа новой России как страны, в которой сильны традиционные семейные ценности, велико уважение к собственной культуре, литературе и искусству".

Пока что в Турции очень мало известно о новых российских технологиях, которые широко применяются в повседневной жизни.

"Например, здесь с удивлением узнают, что Яндекс - это российская компания, хотя она предоставляет множество услуг в Турции, - отмечает глава РЦНК в Анкаре. - Местные жители знают о высоких технологиях, применяемых в российском военно-промышленном комплексе, однако часто не имеют представления о нашей единой энергетической системе и новейших разработках в области добычи и транспортировке природных ресурсов. Все это предоставляет Российскому центру науки и культуры огромные возможности для деятельности".