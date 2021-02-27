С 1 января 2023 года в России могут появиться новые трудовые книжки

Трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года. При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется. Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца также будут действительны и могут использоваться без ограничения срока.

Об этом говорится в пакете документов, подготовленных Минтрудом России (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Предусматривается отмена устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ведения и хранения трудовых книжек.

В частности, как указывается в Порядке ведения и хранения трудовых книжек, работодатель по-прежнему обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если данная работа является для человека основной. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее предоставления им. Человек может прислать работодателю свою трудовую по почте заказным письмом с уведомлением.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, о награждениях вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) или иного решения работодателя не позднее пяти рабочих дней, а об увольнении - в день увольнения, и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).

Если у человека трудовая оказалась на руках и он ее потерял, то он должен сразу же сообщить об этом своему работодателю. И написать заявление на дубликат. Работодатель выдает работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления. В дубликате прописывается общий стаж работы без уточнения, у какого работодателя, в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки.

В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения; образование, профессию, специальность .

Сведения о работнике, указываемые на первой странице (титульном листе) трудовой книжки, заполняются следующим образом: фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращений или замены имени и отчества инициалами, дата рождения записывается полностью (число, месяц, год) на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Запись об образовании (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) осуществляется только на основании документов об образовании (аттестата, удостоверения, диплома и т.п.). Профессия и (или) специальность указываются на основании документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний. После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей подписью на первой странице (титульном листе) обязан заверить правильность внесенных сведений. Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки подписывает также лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, после чего ставится печать организации (печать кадровой службы), в которой впервые заполнена трудовая книжка.