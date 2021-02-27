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Рубрика: В мире

Штат охраны Капитолия будет увеличен на тысячу человек

Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT
Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT

Штат охраны Капитолия будет значительно увеличен, а приобретение комплекса переносных ограждений и заборов позволит быстро устанавливать преграды на пути желающих прорваться в здание. Такое решение было принято в ходе инициированного спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси исследования инфраструктуры безопасности Капитолия.

Фото: iStock
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники. Причиной проведения исследования стали события шестого января, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа взяли Капитолий штурмом. После этого Пелоси поручила отставному генерал-лейтенанту Расселу Оноре проанализировать, что нужно сделать для предотвращения подобных происшествий в будущем, пишет ТАСС. Его выводы будут официально представлены на следующей неделе.

По данным источников телеканала, штат полиции Капитолия, непосредственно задействованной в охране здания, предлагается увеличить на 350 человек. Еще 650 человек пополнят ряды сотрудников, занимающихся охраной членов Конгресса во время их поездок по стране. А отдельный батальон Национальной гвардии можно будет задействовать для пресечения беспорядков, не дожидаясь прибытия основных сил.

Как отмечает CNN, комплекс всех этих мер в случае их реализации будет стоить около 100 миллионов долларов в год.

Полиция Капитолия попросила оставить забор вокруг здания
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