Штат охраны Капитолия будет увеличен на тысячу человек

Штат охраны Капитолия будет значительно увеличен, а приобретение комплекса переносных ограждений и заборов позволит быстро устанавливать преграды на пути желающих прорваться в здание. Такое решение было принято в ходе инициированного спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси исследования инфраструктуры безопасности Капитолия.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники. Причиной проведения исследования стали события шестого января, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа взяли Капитолий штурмом. После этого Пелоси поручила отставному генерал-лейтенанту Расселу Оноре проанализировать, что нужно сделать для предотвращения подобных происшествий в будущем, пишет ТАСС. Его выводы будут официально представлены на следующей неделе.

По данным источников телеканала, штат полиции Капитолия, непосредственно задействованной в охране здания, предлагается увеличить на 350 человек. Еще 650 человек пополнят ряды сотрудников, занимающихся охраной членов Конгресса во время их поездок по стране. А отдельный батальон Национальной гвардии можно будет задействовать для пресечения беспорядков, не дожидаясь прибытия основных сил.

Как отмечает CNN, комплекс всех этих мер в случае их реализации будет стоить около 100 миллионов долларов в год.