Указ губернатора Тульской области от 24 февраля 2021 года № 19 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 20.02.2021 № 71-00-01/08-2104-2021, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, а также массовых деловых мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме.

В целях настоящего указа под массовым деловым мероприятием понимается организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек.

Действие указанных запретов не распространяется на мероприятия и виды деятельности, осуществление которых возобновлено подпунктами 4 и 7 пункта 5, пунктом 5.1 и пунктом 11 настоящего указа.";

2) в подпункте 1.4 пункта 1 указа текст "25 февраля" заменить текстом "11 марта";

3) подпункт 1.5 пункта 1 указа дополнить абзацем 4 следующего содержания:

"отчетно-выборной конференции Тульского областного союза организаций профсоюзов "Тульская Федерация профсоюзов" (далее -Конференция) с числом участников не более 100 человек в одном помещении при условии обеспечения социальной дистанции между участниками, обязательного использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечения проведения предварительной дезинфекции места проведения Конференции, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, в период проведения мероприятия, обеспечения термометрии всех участников Конференции;";

4) в подпункте 2.1 пункта 2 указа:

в абзаце 1 после текста "с 12 февраля по 25 февраля 2021 года," дополнить текстом "с 26 февраля по 11 марта 2021 года,";

дополнить абзацем 3 следующего содержания:

"следования в медицинскую организацию и обратно;".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







