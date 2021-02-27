Учителей не отстранят от работы за отказ прививаться от COVID-19

Роспотребнадзор дал разъяснения о том, могут ли отстранить учителя от работы за отказ делать прививку от COVID-19. Ранее с просьбой разъяснить этот момент выступил Общероссийский профсоюз образования.

- Юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции сегодня нет, - сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. - Вакцинация в РФ в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе и работников образовательных организаций.

В ведомстве также пояснили: вакцинация против новой коронавирусной инфекции включена не в национальный календарь прививок (как многие думают), а только в "календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям". Последний применяется только в особых (!) случаях: когда такое решение принимается на уровне региона.

- При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ могут выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре. - И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы. В настоящее время таких постановлений не принималось.

Что это значит на практике? Что любые угрозы работодателей, которые обещают отстранить учителей от работы и от зарплаты - за отказ прививаться от COVID-19, - незаконны! Незаконны они ровно до тех пор, пока региональный Роспотребнадзор не выпустит свое собственное постановление об обаятельных прививках по эпидпоказаниям - на региональном уровне. Ни одного такого постановления еще нет.

Напомним, ранее на "горячую линию" в "Российскую газету" звонил учитель из Новосибирска. Педагог спрашивал - обязательны ли прививки?

- У Роспотребнадзора нет документов, которые предполагали бы обязательные прививки от COVID-19 для учителей, - ответила тогда заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина. - Но вы должны понимать, что педагоги - в группе риска. И что еще важнее, они работают с детьми. А значит, учителя во многом несут ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье детей. Вакцинация - важный механизм профилактики и защиты. Именно поэтому у педагогов, так же, как и у медицинских работников, есть возможность привиться от COVID-19 в первую очередь.