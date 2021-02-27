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27.02.2021 19:08
Рубрика: В мире

В Черном море начались военные учения НАТО

Текст: Александр Саможнев

В Черном море начались первые в этом сезоне учения НАТО - Poseidon 21. В маневрах, которые организованы ВМС Румынии, примут участие Болгария, Франция, Греция, Испания, США и Турция, сообщает foreignbrief.com.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

В прошлом месяце эсминец ВМС США USS Porter c управляемым ракетами присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie, обеспечив тем самым крупнейшее присутствие в Черном море после маневров в 2017 году.

Союзники задействовали в учениях минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. Кроме того, в маневрах участвуют учебный корабль Sokullu Mehmet Pasa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.

Учения являются частью программы НАТО, направленной на укрепление безопасности на юго-восточном европейском фланге, а также на обеспечение постоянного присутствия в регионе, заявили организаторы.

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