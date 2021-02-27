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Текст:   Марина Трубилина 
14:02 27.02.2021

В ДОМ.РФ оценили потенциал снижения ставок по ипотеке

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в январе вновь снизилась - до 7,23%, сообщает Центробанк. Около этой цифры ставка колеблется еще с мая прошлого года. Ниже она была лишь в августе - 7,16%.
Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости

На первичном рынке ставка в январе составляла 5,86%, отмечают в ДОМ.РФ. Между тем потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте практически исчерпан, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок", - отмечает он. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, указывает Гольдберг.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Молодежь потеряла интерес к ипотеке

Тем не менее есть резервы для сокращения издержек ипотечных кредиторов, считает эксперт. "В этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования - развитию рынка ипотечных облигаций, скорейшему внедрению электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид", - говорит Гольдберг. Сокращение издержек может снизить ставку по ипотеке для граждан.

Объемы выдачи ипотеки, по данным ЦБ, упали за месяц более чем вдвое. В январе было выдано кредитов на сумму около 260 млрд рублей против 560 млрд в декабре. Однако это традиционное январское падение - такое же сокращение ипотечных кредитов, почти вдвое по сравнению с декабрем, было и в начале 2020 и 2019 годов.

В то же время в январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го объем кредитов вырос на 37,4%.

Средневзвешенный срок январских кредитов - около 19 лет (227,8 месяца). Среди регионов по выдаче ипотеки с большим отрывом лидирует Москва, где выдано кредитов на 42 млрд рублей.

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