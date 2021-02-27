В ДОМ.РФ оценили потенциал снижения ставок по ипотеке

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в январе вновь снизилась - до 7,23%, сообщает Центробанк. Около этой цифры ставка колеблется еще с мая прошлого года. Ниже она была лишь в августе - 7,16%.

На первичном рынке ставка в январе составляла 5,86%, отмечают в ДОМ.РФ. Между тем потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте практически исчерпан, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок", - отмечает он. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, указывает Гольдберг.

Тем не менее есть резервы для сокращения издержек ипотечных кредиторов, считает эксперт. "В этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования - развитию рынка ипотечных облигаций, скорейшему внедрению электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид", - говорит Гольдберг. Сокращение издержек может снизить ставку по ипотеке для граждан.

Объемы выдачи ипотеки, по данным ЦБ, упали за месяц более чем вдвое. В январе было выдано кредитов на сумму около 260 млрд рублей против 560 млрд в декабре. Однако это традиционное январское падение - такое же сокращение ипотечных кредитов, почти вдвое по сравнению с декабрем, было и в начале 2020 и 2019 годов.

В то же время в январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го объем кредитов вырос на 37,4%.

Средневзвешенный срок январских кредитов - около 19 лет (227,8 месяца). Среди регионов по выдаче ипотеки с большим отрывом лидирует Москва, где выдано кредитов на 42 млрд рублей.