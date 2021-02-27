В Помпеях нашли отлично сохранившуюся колесницу I века

На раскопках легендарного города Помпеи обнаружена уникальная находка - колесница для торжественных религиозных церемоний и свадеб. Она прекрасно сохранилась, несмотря на то, что пробыла под землей практически двадцать веков. Покоилась повозка на территории некогда огромной богатой виллы Чивита Джулиана, расположенной на самом въезде в город.

Как сообщает агентство ANSA, колесница элегантна, легка и весьма представительна: богато украшенная сложным декором из бронзы и олова, окрашена в парадный синий цвет, а орнамент на боках выполнен на эротические темы, что говорит о предназначении колесницы для свадебных церемоний. Еще на ней сохранились следы от подушек и веревок для фиксации венков. Найдены даже отпечатки двух колосьев пшеницы, оставленных на сиденье.

"Помпеи продолжает удивлять своими открытиями, и так будет много лет на тех двадцати гектарах, которые еще предстоит исследовать", - отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, радуясь, что появился еще одни повод удивить туристов всего мира.

Отмечается, что подобных находок в Италии еще не было. Четырехколесные повозки находили, но столь богато украшенное обнаружено впервые.

Помпеи привлекает к себе людей несколько веков из-за своей трагичной истории. Город был полностью разрушен и погребен под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году н.э. На протяжении двух веков, XVIII и ХIХ, продолжались его раскопки. Сейчас здесь находится музейный комплекс площадью более 60 гектаров. В 2017 году раскопки отдельных территорий были возобновлены в рамках кампании по пресечению незаконных раскопок и контрабанды артефактов.