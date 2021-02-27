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Рубрика: В мире

В России оберегают сербское культурно-историческое наследие

Текст: Александр Борисов
Традиции российско-сербского взаимодействия имеют многовековую историю и оберегаются Русским географическим обществом (РГО). Отражением этого стало, в том числе, и появление Центра РГО в Белграде, деятельность которого неоднократно получала высочайшие оценки со стороны лидеров РФ и Сербии. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал советник президента РГО по международной деятельности Сергей Катиков.
Памятник "Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии". Фото: пресс-служба РГО Памятник "Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии". Фото: пресс-служба РГО
Памятник "Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии". Фото: пресс-служба РГО

"Одним из ярких символов поистине братского российско-сербского взаимодействия стал выдающийся дипломат и сподвижник императора Петра I - Савва Владиславич-Рагузинский, - констатировал он. - Серб внес большой личный вклад в сопровождение побед русского оружия в Великой Северной войне, в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой. Разветвленная торговая сеть Владиславича-Рагузинского стала прообразом разведывательной службы России за рубежом. В 1710 году он занял должность главного советника Петра I по вопросам православного Востока. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Центр РГО в Сербии определил стратегию на будущее

Сергей Катиков обратил внимание на то, что при непосредственном участии Центра РГО в Белграде была проведена научная работа по изучению "Русского культурного наследия в Сербии", появились соответствующие издания на двух языках. "Следует также напомнить, что традиции российско-сербского взаимодействия имеют многовековую историю: взять хотя бы тот факт, что членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич, - подчеркнул советник главы РГО. - При этом в середине февраля стало известно о том, что указом президента Российской Федерации Владимира Путина "За большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов России и Сербии" Медалью Пушкина награждены председатель Попечительского совета Центра РГО в Белграде Душан Баятович и директор этой организации Миролюб Милинчич. В этой связи все более актуальным становится вопрос об организации научной работы по изучению "Сербского культурного наследия в России".

Между тем Савва Владиславич-Рагузинский основал город Троицкосавск (ныне - Кяхта, Республика Бурятия), который вплоть до второй половины XIX века был главным пунктом торговли между Россией и Китаем. 26 сентября 2020 года в Кяхте состоялось торжественное открытие памятника "Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии", приуроченное к 175-летнему юбилею Русского географического общества. Монумент был создан по инициативе президента РГО Сергея Шойгу. Он выполнен в виде триумфальной арки на четырех колоннах, каждая из которых украшена барельефами, - в полный рост изображены восемь выдающихся исследователей Азии. Среди них барельефы Пржевальского, Потанина, Обручева, Певцова, Роборовского, Козлова, Громбчевского, Грум-Гржимайло. Все они уходили в свои походы именно отсюда.

Интересным является и тот факт, что итальянский композитор и скрипач-виртуоз Антонио Вивальди пользовался покровительством и финансовой поддержкой Саввы Владиславича-Рагузинского. В качестве благодарности за оказываемую помощь музыкальный гений посвятил графу оперу "Истина в испытании" (1720).

За заслуги перед российским государством Савва Владиславич-Рагузинский был награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Александра Невского, произведен в действительные статские советники. Похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры наряду со своим знаменитым соплеменником из старого герцеговинского рода Милорадовичи-Храбреновичи - Михаилом Андреевичем Милорадовичем (герой Отечественной войны 1812 года, которого называли щитом армии, "воином-рыцарем, всегда близким к неприятелю"; подвиги его составляют лучшие и самые яркие страницы военных летописей России).

В настоящее время на завершающей стадии находится процесс основания общественной организации имени Саввы Владиславича-Рагузинского, в исполнительный и попечительский совет которой должны войти выдающиеся общественные и политические деятели из Российской Федерации, Сербии и Республики Сербской.

Представитель РГО В.Еремеев и корреспондент "РГ" А.Борисов у памятной доски графу Савве Владиславичу - Рагузинскому в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Фото: Александр Борисов
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