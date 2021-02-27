В России в январе уменьшилось число выданных кредитных карт

Число выданных кредитных карт в России в январе сократилось вдвое - положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Компания отмечает, что в прошлом месяце число выданных карт сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению январем прошлого года. Средний лимит по кредитным картам вырос на 0,6%, до 65,2 тысячи рублей, однако объем выдачи снизился на 43% - до 37,7 миллиарда рублей.

Уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до 59%.