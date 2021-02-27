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27.02.2021 22:35
Рубрика: Общество

В РПЦ призвали Варфоломея посмотреть на ущемления православных на Украине

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Константинопольский Варфоломей, если он посетит Украину, должен обратить внимание на нарушение прав православных верующих со стороны раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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- Произошло вот что: раскольники подняли головы, начали нападать на храмы канонической церкви, силой начали изгонять прихожан и священников из церквей, - сказал он, выступая на телеканале "Россия-24" в эфире программы "Церковь и мир". - Действительно, есть сейчас такие места, где в морозы прихожане вместе со священником вынуждены собираться на улице, потому что раскольники изгнали их из своего храма. Я думаю, если патриарх Варфоломей приедет на Украину, было бы хорошо, чтобы он съездил и посмотрел, к чему привели его действия.

По словам митрополита Иллариона, деяния, которые совершил константинопольский патриарх на Украине, "не принесли украинскому народу ни умиротворения, ни сплочения".

- Он пообещал, что своими решениями преодолеет раскол, но этого не произошло, потому что раскол не может быть преодолен путем легализации раскола, - сказал глава ОВЦС.

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Митрополит Иларион считает некорректным называние украинских прихожан паствой патриарха Константинопольского.

- Большинство украинских православных верующих принадлежит канонической православной церкви, которая не находится сейчас в общении с Константинопольским патриархом, - объяснил он. - А еще часть людей принадлежат к раскольнической структуре, которой патриарх дал так называемую автокефалию. Если это автокефальная церковь с точки зрения Константинопольского патриарха, то какая же это его паства?

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине

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