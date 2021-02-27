В Швейцарии 16 человек скончались после прививки от COVID-19

В Швейцарии скончались 16 человек, сделавших прививку от коронавируса. В сообщении, опубликованном на сайте правительства, подчеркивается, что побочные реакции после вакцинации выявлены у 364 привитых.

В 95 случаях речь шла о "серьезных" с медицинской точки зрения последствиях: в частности, несколько человек были госпитализированы с аллергическими реакциями. В 16 случаях пациенты, средний возраст которых составлял 86 лет, умерли "по прошествии более или менее длительного промежутка времени". У большинства из них были серьезные сердечно-сосудистые и легочные заболевания. "Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией", - пишет ТАСС со ссылкой на агентство по терапевтической продукции Swissmedic.