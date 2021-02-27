В США начали проверку вышедшей из "Северного потока-2" компании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEС) начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes. Проверка касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под американские санкции, сообщает Reuters.

Представители Хьюстонской компании информировали о предоставлении SEC необходимых документов. При этом не уточнялось ни деталей расследования, ни того, на какие проекты оно направлено. В четверг Reuters передало, что Baker Hughes и 17 других фирм недавно прекратили работу над российским газопроводом "Северный поток-2" и избежали санкций.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать наблюдение за компаниями, причастными к газопроводу. Госдеп также представил в феврале доклад Конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. По результатам доклада США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Однако судно и компания уже находились в списке санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).