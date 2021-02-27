Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Камила Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, проходящего в Москве.

Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп" и набрала за свой прокат 88,71 балла, что превышает мировой рекорд.

Второе место занимает Дарья Усачева (79,12 балла), третье - Елизавета Туктамышева, которая также сделала тройной аксель, но с помаркой на выезде (77,74).

Напомним, что финал Кубка России - заключительный этап отбора в команду на главный старт сезона. Так как чемпионке мира среди юниоров Валиевой еще нет 15 лет, она не может принимать участие во взрослых чемпионатах мира и Европы. Поэтому сейчас главные претендентки на путевку на ЧМ-2021 в Стокгольме - Усачева и Туктамышева.

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная неудачно откатала короткую программу и занимает промежуточное шестое место (70,14 балла).

На чемпионате мира точно выступит Анна Щербакова, победившая на отборочном чемпионате России. Она в финале КР участия не принимает. Так же, как и Александра Трусова, которая залечивает травму ноги. Но из заочной борьбы за место в сборной ее исключать нельзя. Как заявил на пресс-конференции глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, с Сашей связывают надежды на результат.