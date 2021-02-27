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27.02.2021 13:32
Рубрика: Культура

Во внеконкурсной программе "Золотой маски" покажут 12 спектаклей

Текст: Наталья Лебедева
В субботу в Москве стартует внеконкурсная программа фестиваля "Золотая Маска" - "Маска Плюс". Российские театры из Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Сыктывкара, Перми и Южно-Сахалинска покажут 12 ярких, новаторских и экспериментальных спектаклей современных режиссеров.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Афишу составили кураторы проекта - театральные критики Юлия Клейман и Вера Сердечная, которые постарались представить неожиданный взгляд на развитие российского театра.

"Двенадцать спектаклей представляют разнообразную и интересную, на наш вкус, театральную Россию в регионах. Это спектакли разной жанровой природы и различного масштаба, объединенные общей установкой на яркую театральную форму и локальную реальность", - объясняют кураторы свой выбор.

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Заметнее всего в программе представлены постановки театральных коллективов из Санкт-Петербурга. Зрителям покажут два кукольных спектакля: "Лев и птичка" Владислава Тутака в Большом театре кукол и "Сказка о золотом петушке" Максима Исаева в театре "Karlsson Haus". Также в программе постановка Олега Еремина "Великий пожар", созданная при содействии Гете-института в Санкт-Петербурге и Москве и две работы Бориса Павловича - "Лавр" в Театре на Литейном и "Фабрика историй" Фонда "Alma Mater" и проекта "Квартира". И еще одна необычная постановка - спектакль Анатолия Праудина "Донецк. 2-я Площадка. Первая часть документальной трилогии "ОДИССЕЯ"", ставший совместным проектом Театра ЦЕХЪ и экспериментальной сцены театра-фестиваля "Балтийский дом".

В пресс-службе "Золотой маски" уточнили, что региональные театры представлены в афише шестью спектаклями: "История одного города" Ильи Мощицкого в Молодежном театре из Архангельска, постановкой Александра Шумилина "Пока все дома" в Театральной компании "немхат" из Перми, "Мария Стюарт" Олега Еремина в "Чехов-центре" из Южно-Сахалинска, документальным спектаклем Максима Соколова "СКТВКР" Молодежного театра из Сыктывкара и двумя постановками из Новосибирска - "Грибы" Полины Кардымон в Молодежном драматическом театре "Первый театр" и "Зона красоты" Сергея Дроздова в Театре "Понедельник выходной".

Фото: предоставлено пресс-службой Большого театра
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"Программа этого года намеренно эклектична, в ней есть место вербатиму ("Донецк", "Зона красоты", "СКВТКР") и сторителлингу ("Фабрика историй"), концерту ("Великий пожар") и партиципаторному проекту ("Пока все дома"), кукольному театру ("Лев и птичка) и постановкам по современным текстам ("Грибы", "Лавр"). Остальные названия кажутся обманчиво привычными - "Сказка о золотом петушке", "История одного города", "Мария Стюарт" - но являются радикальным переосмыслением классических нарративов", - рассказывают о программе Вера Сердечная и Юлия Клейман.

По их словам, декадентско-карнавальная программа "Маски плюс-2021" совместила два полюса спектакулярности: полное ее отсутствие и буйство фактур и красок.

По традиции в рамках программы "Маски Плюс" пройдут открытые дискуссии, затрагивающие актуальные вопросы современного театра. Так, обсуждение "Спектакль.док" будет посвящено современному документальному театру и перспективам его развития, а от дискуссии "Театр соучастников" ждут серьезного разговора о проблемных точках партиципаторных практик в российском театре.

Культура Театр Фестиваль "Золотая маска"

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