Врач Мясников окунулся в снег во время эфира

Главный врач Городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников на личном примере показал, как нужно закаляться с помощью снега. После процедуры в эфире телеканала "Россия 1" он заявил, что "это действительно огромное наслаждение".

Доктор признался, что не он был инициатором столь смелого поступка, а выполнил обещание, вернее даже "приказ".

"Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать", - пояснил Александр Мясников и "окунулся" в снег, доставленный в студию в квадратной емкости.

В конце процедуры ведущий пошутил: "зрители подумают, что Мясников сошел с ума".

Отметим, что процедура закаливания имеет противопоказания, поэтому перед тем, как ее практиковать, рекомендуется проконсультироваться с врачом.