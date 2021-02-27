Вышел русский трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость"

Фэнтезиный сериал "Тень и кость" обрел полноценный трейлер. Ролик помещен на YouTube-канал сервиса Netflix Russia. Шоу может быть любопытно ценящим отборную "клюкву" отечественному телезрителю.

В основе - литературный цикл американской писательницы Ли Бардуго, при создании которого она вдохновлялась историй и культурой царской России начала XIX века. И даже термин для своего опуса придумала соответствующий - царьпанк.

Сюжет развернется в некогда могущественной стране Равке, разделенной далее на части Тенистым Каньоном, населенным монстрами-людоедами.

Стартовый роман цикла вышел в 2012-м.

Релиз первого сезона - 23 апреля. Сама Бардуго - продюсер предприятии.