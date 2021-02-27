За сутки в России подтверждено 11534 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1825
- Санкт-Петербург 951
- Московская область 558
- Нижегородская область 395
- Воронежская область 296
- Ростовская область 281
- Самарская область 280
- Иркутская область 234
- Челябинская область 206
- Саратовская область 203
- Пермский край 194
- Волгоградская область 187
- Свердловская область 180
- Пензенская область 166
- Вологодская область 165
- Красноярский край 160
- Краснодарский край 158
- Тверская область 147
- Ярославская область 144
- Республика Башкортостан 139
- Алтайский край 137
- Ленинградская область 134
- Курская область 133
- Республика Карелия 132
- Архангельская область 129
- Владимирская область 129
- Кировская область 125
- Тульская область 125
- Новосибирская область 120
- Тамбовская область 119
- Ханты-Мансийский автономный округ 119
- Калужская область 117
- Липецкая область 112
- Астраханская область 109
- Забайкальский край 105
- Калининградская область 104
- Республика Бурятия 103
- Белгородская область 100
- Брянская область 99
- Ульяновская область 99
- Ставропольский край 97
- Омская область 94
- Удмуртская Республика 92
- Приморский край 89
- Орловская область 88
- Тюменская область 86
- Мурманская область 84
- Республика Коми 83
- Ивановская область 83
- Смоленская область 80
- Оренбургская область 80
- Хабаровский край 78
- Псковская область 75
- Курганская область 72
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Новгородская область 70
- Рязанская область 69
- Кемеровская область 68
- Республика Крым 63
- Севастополь 62
- Томская область 54
- Республика Чувашия 54
- Республика Татарстан 52
- Республика Мордовия 50
- Амурская область 45
- Республика Дагестан 43
- Республика Калмыкия 40
- Сахалинская область 40
- Костромская область 40
- Республика Саха (Якутия) 40
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- Камчатский край 35
- Республика Марий Эл 35
- Республика Северная Осетия-Алания 29
- Республика Алтай 28
- Республика Ингушетия 17
- Республика Хакасия 16
- Чеченская Республика 12
- Республика Адыгея 11
- Ненецкий автономный округ 5
- Магаданская область 4
- Республика Тыва 4
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 234 720 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
- 3. Республика Хакасия, Республика Адыгея 0,08%
За последние сутки подтверждено 439 смертей:
- Москва 41
- Санкт-Петербург 39
- Московская область 31
- Ростовская область 18
- Краснодарский край 15
- Красноярский край 15
- Нижегородская область 14
- Воронежская область 12
- Тверская область 11
- Ленинградская область 11
- Тульская область 10
- Свердловская область 10
- Алтайский край 10
- Омская область 10
- Пермский край 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Ивановская область 7
- Смоленская область 7
- Волгоградская область 7
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Ставропольский край 6
- Челябинская область 6
- Курская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Крым 5
- Удмуртская Республика 5
- Томская область 5
- Севастополь 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Чувашия 4
- Курганская область 4
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Астраханская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Татарстан 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Хакасия 3
- Амурская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Республика Коми 2
- Республика Марий Эл 2
- Самарская область 2
- Саратовская область 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Липецкая область 1
- Калининградская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 85 743 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 020 человек:
- Санкт-Петербург 2538
- Москва 2008
- Московская область 504
- Нижегородская область 442
- Пермский край 387
- Ростовская область 325
- Воронежская область 319
- Иркутская область 316
- Приморский край 304
- Астраханская область 295
- Вологодская область 286
- Самарская область 274
- Краснодарский край 259
- Саратовская область 223
- Белгородская область 221
- Челябинская область 221
- Ленинградская область 211
- Республика Башкортостан 197
- Тверская область 196
- Тамбовская область 195
- Смоленская область 191
- Свердловская область 191
- Липецкая область 188
- Волгоградская область 182
- Ханты-Мансийский автономный округ 181
- Пензенская область 180
- Ставропольский край 177
- Республика Карелия 171
- Красноярский край 168
- Мурманская область 164
- Республика Крым 161
- Ярославская область 159
- Архангельская область 153
- Оренбургская область 149
- Кировская область 148
- Курская область 145
- Республика Бурятия 143
- Республика Татарстан 132
- Алтайский край 130
- Владимирская область 129
- Тульская область 126
- Забайкальский край 121
- Хабаровский край 119
- Калужская область 117
- Новосибирская область 110
- Севастополь 109
- Брянская область 106
- Калининградская область 106
- Омская область 105
- Ульяновская область 103
- Орловская область 101
- Республика Саха (Якутия) 97
- Псковская область 91
- Удмуртская Республика 91
- Новгородская область 89
- Республика Хакасия 86
- Республика Коми 85
- Тюменская область 83
- Ивановская область 82
- Ямало-Ненецкий автономный округ 79
- Курганская область 76
- Рязанская область 75
- Сахалинская область 73
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Томская область 70
- Кемеровская область 68
- Костромская область 65
- Камчатский край 52
- Республика Дагестан 50
- Республика Чувашия 47
- Амурская область 47
- Республика Калмыкия 45
- Республика Адыгея 42
- Республика Мордовия 40
- Республика Марий Эл 39
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Чеченская Республика 35
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Республика Ингушетия 30
- Республика Алтай 26
- Республика Тыва 11
- Ненецкий автономный округ 9
- Магаданская область 9
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 799 406.