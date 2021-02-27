За сутки в России подтверждено 11534 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 1825 Санкт-Петербург 951 Московская область 558 Нижегородская область 395 Воронежская область 296 Ростовская область 281 Самарская область 280 Иркутская область 234 Челябинская область 206 Саратовская область 203 Пермский край 194 Волгоградская область 187 Свердловская область 180 Пензенская область 166 Вологодская область 165 Красноярский край 160 Краснодарский край 158 Тверская область 147 Ярославская область 144 Республика Башкортостан 139 Алтайский край 137 Ленинградская область 134 Курская область 133 Республика Карелия 132 Архангельская область 129 Владимирская область 129 Кировская область 125 Тульская область 125 Новосибирская область 120 Тамбовская область 119 Ханты-Мансийский автономный округ 119 Калужская область 117 Липецкая область 112 Астраханская область 109 Забайкальский край 105 Калининградская область 104 Республика Бурятия 103 Белгородская область 100 Брянская область 99 Ульяновская область 99 Ставропольский край 97 Омская область 94 Удмуртская Республика 92 Приморский край 89 Орловская область 88 Тюменская область 86 Мурманская область 84 Республика Коми 83 Ивановская область 83 Смоленская область 80 Оренбургская область 80 Хабаровский край 78 Псковская область 75 Курганская область 72 Кабардино-Балкарская Республика 71 Новгородская область 70 Рязанская область 69 Кемеровская область 68 Республика Крым 63 Севастополь 62 Томская область 54 Республика Чувашия 54 Республика Татарстан 52 Республика Мордовия 50 Амурская область 45 Республика Дагестан 43 Республика Калмыкия 40 Сахалинская область 40 Костромская область 40 Республика Саха (Якутия) 40 Карачаево-Черкесская Республика 38 Ямало-Ненецкий автономный округ 36 Камчатский край 35 Республика Марий Эл 35 Республика Северная Осетия-Алания 29 Республика Алтай 28 Республика Ингушетия 17 Республика Хакасия 16 Чеченская Республика 12 Республика Адыгея 11 Ненецкий автономный округ 5 Магаданская область 4 Республика Тыва 4 Еврейская автономная область 2 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 234 720 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03% 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05% 3. Республика Хакасия, Республика Адыгея 0,08% За последние сутки подтверждено 439 смертей: Москва 41 Санкт-Петербург 39 Московская область 31 Ростовская область 18 Краснодарский край 15 Красноярский край 15 Нижегородская область 14 Воронежская область 12 Тверская область 11 Ленинградская область 11 Тульская область 10 Свердловская область 10 Алтайский край 10 Омская область 10 Пермский край 9 Новосибирская область 9 Владимирская область 8 Ульяновская область 8 Иркутская область 8 Ивановская область 7 Смоленская область 7 Волгоградская область 7 Вологодская область 6 Мурманская область 6 Ставропольский край 6 Челябинская область 6 Курская область 5 Ярославская область 5 Республика Крым 5 Удмуртская Республика 5 Томская область 5 Севастополь 4 Республика Северная Осетия - Алания 4 Республика Чувашия 4 Курганская область 4 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Астраханская область 3 Республика Дагестан 3 Республика Татарстан 3 Оренбургская область 3 Пензенская область 3 Тюменская область 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Республика Хакасия 3 Амурская область 3 Белгородская область 2 Калужская область 2 Орловская область 2 Рязанская область 2 Республика Коми 2 Республика Марий Эл 2 Самарская область 2 Саратовская область 2 Республика Алтай 2 Забайкальский край 2 Приморский край 2 Липецкая область 1 Калининградская область 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Бурятия 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 85 743 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 020 человек: Санкт-Петербург 2538 Москва 2008 Московская область 504 Нижегородская область 442 Пермский край 387 Ростовская область 325 Воронежская область 319 Иркутская область 316 Приморский край 304 Астраханская область 295 Вологодская область 286 Самарская область 274 Краснодарский край 259 Саратовская область 223 Белгородская область 221 Челябинская область 221 Ленинградская область 211 Республика Башкортостан 197 Тверская область 196 Тамбовская область 195 Смоленская область 191 Свердловская область 191 Липецкая область 188 Волгоградская область 182 Ханты-Мансийский автономный округ 181 Пензенская область 180 Ставропольский край 177 Республика Карелия 171 Красноярский край 168 Мурманская область 164 Республика Крым 161 Ярославская область 159 Архангельская область 153 Оренбургская область 149 Кировская область 148 Курская область 145 Республика Бурятия 143 Республика Татарстан 132 Алтайский край 130 Владимирская область 129 Тульская область 126 Забайкальский край 121 Хабаровский край 119 Калужская область 117 Новосибирская область 110 Севастополь 109 Брянская область 106 Калининградская область 106 Омская область 105 Ульяновская область 103 Орловская область 101 Республика Саха (Якутия) 97 Псковская область 91 Удмуртская Республика 91 Новгородская область 89 Республика Хакасия 86 Республика Коми 85 Тюменская область 83 Ивановская область 82 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 Курганская область 76 Рязанская область 75 Сахалинская область 73 Кабардино-Балкарская Республика 71 Томская область 70 Кемеровская область 68 Костромская область 65 Камчатский край 52 Республика Дагестан 50 Республика Чувашия 47 Амурская область 47 Республика Калмыкия 45 Республика Адыгея 42 Республика Мордовия 40 Республика Марий Эл 39 Республика Северная Осетия - Алания 35 Чеченская Республика 35 Карачаево-Черкесская Республика 33 Республика Ингушетия 30 Республика Алтай 26 Республика Тыва 11 Ненецкий автономный округ 9 Магаданская область 9 Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 799 406.