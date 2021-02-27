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27.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11534 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 11534 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 1825
  2. Санкт-Петербург 951
  3. Московская область 558
  4. Нижегородская область 395
  5. Воронежская область 296
  6. Ростовская область 281
  7. Самарская область 280
  8. Иркутская область 234
  9. Челябинская область 206
  10. Саратовская область 203
  11. Пермский край 194
  12. Волгоградская область 187
  13. Свердловская область 180
  14. Пензенская область 166
  15. Вологодская область 165
  16. Красноярский край 160
  17. Краснодарский край 158
  18. Тверская область 147
  19. Ярославская область 144
  20. Республика Башкортостан 139
  21. Алтайский край 137
  22. Ленинградская область 134
  23. Курская область 133
  24. Республика Карелия 132
  25. Архангельская область 129
  26. Владимирская область 129
  27. Кировская область 125
  28. Тульская область 125
  29. Новосибирская область 120
  30. Тамбовская область 119
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 119
  32. Калужская область 117
  33. Липецкая область 112
  34. Астраханская область 109
  35. Забайкальский край 105
  36. Калининградская область 104
  37. Республика Бурятия 103
  38. Белгородская область 100
  39. Брянская область 99
  40. Ульяновская область 99
  41. Ставропольский край 97
  42. Омская область 94
  43. Удмуртская Республика 92
  44. Приморский край 89
  45. Орловская область 88
  46. Тюменская область 86
  47. Мурманская область 84
  48. Республика Коми 83
  49. Ивановская область 83
  50. Смоленская область 80
  51. Оренбургская область 80
  52. Хабаровский край 78
  53. Псковская область 75
  54. Курганская область 72
  55. Кабардино-Балкарская Республика 71
  56. Новгородская область 70
  57. Рязанская область 69
  58. Кемеровская область 68
  59. Республика Крым 63
  60. Севастополь 62
  61. Томская область 54
  62. Республика Чувашия 54
  63. Республика Татарстан 52
  64. Республика Мордовия 50
  65. Амурская область 45
  66. Республика Дагестан 43
  67. Республика Калмыкия 40
  68. Сахалинская область 40
  69. Костромская область 40
  70. Республика Саха (Якутия) 40
  71. Карачаево-Черкесская Республика 38
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  73. Камчатский край 35
  74. Республика Марий Эл 35
  75. Республика Северная Осетия-Алания 29
  76. Республика Алтай 28
  77. Республика Ингушетия 17
  78. Республика Хакасия 16
  79. Чеченская Республика 12
  80. Республика Адыгея 11
  81. Ненецкий автономный округ 5
  82. Магаданская область 4
  83. Республика Тыва 4
  84. Еврейская автономная область 2
  85. Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 234 720 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. 1. Республика Тыва 0,03%
  2. 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
  3. 3. Республика Хакасия, Республика Адыгея 0,08%
За последние сутки подтверждено 439 смертей:
  1. Москва 41
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Московская область 31
  4. Ростовская область 18
  5. Краснодарский край 15
  6. Красноярский край 15
  7. Нижегородская область 14
  8. Воронежская область 12
  9. Тверская область 11
  10. Ленинградская область 11
  11. Тульская область 10
  12. Свердловская область 10
  13. Алтайский край 10
  14. Омская область 10
  15. Пермский край 9
  16. Новосибирская область 9
  17. Владимирская область 8
  18. Ульяновская область 8
  19. Иркутская область 8
  20. Ивановская область 7
  21. Смоленская область 7
  22. Волгоградская область 7
  23. Вологодская область 6
  24. Мурманская область 6
  25. Ставропольский край 6
  26. Челябинская область 6
  27. Курская область 5
  28. Ярославская область 5
  29. Республика Крым 5
  30. Удмуртская Республика 5
  31. Томская область 5
  32. Севастополь 4
  33. Республика Северная Осетия - Алания 4
  34. Республика Чувашия 4
  35. Курганская область 4
  36. Тамбовская область 3
  37. Республика Карелия 3
  38. Республика Адыгея 3
  39. Астраханская область 3
  40. Республика Дагестан 3
  41. Республика Татарстан 3
  42. Оренбургская область 3
  43. Пензенская область 3
  44. Тюменская область 3
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  46. Республика Хакасия 3
  47. Амурская область 3
  48. Белгородская область 2
  49. Калужская область 2
  50. Орловская область 2
  51. Рязанская область 2
  52. Республика Коми 2
  53. Республика Марий Эл 2
  54. Самарская область 2
  55. Саратовская область 2
  56. Республика Алтай 2
  57. Забайкальский край 2
  58. Приморский край 2
  59. Липецкая область 1
  60. Калининградская область 1
  61. Кабардино-Балкарская Республика 1
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  63. Республика Бурятия 1
  64. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 85 743 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 020 человек:
  1. Санкт-Петербург 2538
  2. Москва 2008
  3. Московская область 504
  4. Нижегородская область 442
  5. Пермский край 387
  6. Ростовская область 325
  7. Воронежская область 319
  8. Иркутская область 316
  9. Приморский край 304
  10. Астраханская область 295
  11. Вологодская область 286
  12. Самарская область 274
  13. Краснодарский край 259
  14. Саратовская область 223
  15. Белгородская область 221
  16. Челябинская область 221
  17. Ленинградская область 211
  18. Республика Башкортостан 197
  19. Тверская область 196
  20. Тамбовская область 195
  21. Смоленская область 191
  22. Свердловская область 191
  23. Липецкая область 188
  24. Волгоградская область 182
  25. Ханты-Мансийский автономный округ 181
  26. Пензенская область 180
  27. Ставропольский край 177
  28. Республика Карелия 171
  29. Красноярский край 168
  30. Мурманская область 164
  31. Республика Крым 161
  32. Ярославская область 159
  33. Архангельская область 153
  34. Оренбургская область 149
  35. Кировская область 148
  36. Курская область 145
  37. Республика Бурятия 143
  38. Республика Татарстан 132
  39. Алтайский край 130
  40. Владимирская область 129
  41. Тульская область 126
  42. Забайкальский край 121
  43. Хабаровский край 119
  44. Калужская область 117
  45. Новосибирская область 110
  46. Севастополь 109
  47. Брянская область 106
  48. Калининградская область 106
  49. Омская область 105
  50. Ульяновская область 103
  51. Орловская область 101
  52. Республика Саха (Якутия) 97
  53. Псковская область 91
  54. Удмуртская Республика 91
  55. Новгородская область 89
  56. Республика Хакасия 86
  57. Республика Коми 85
  58. Тюменская область 83
  59. Ивановская область 82
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 79
  61. Курганская область 76
  62. Рязанская область 75
  63. Сахалинская область 73
  64. Кабардино-Балкарская Республика 71
  65. Томская область 70
  66. Кемеровская область 68
  67. Костромская область 65
  68. Камчатский край 52
  69. Республика Дагестан 50
  70. Республика Чувашия 47
  71. Амурская область 47
  72. Республика Калмыкия 45
  73. Республика Адыгея 42
  74. Республика Мордовия 40
  75. Республика Марий Эл 39
  76. Республика Северная Осетия - Алания 35
  77. Чеченская Республика 35
  78. Карачаево-Черкесская Республика 33
  79. Республика Ингушетия 30
  80. Республика Алтай 26
  81. Республика Тыва 11
  82. Ненецкий автономный округ 9
  83. Магаданская область 9
  84. Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 799 406.

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