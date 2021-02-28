Я очень хотел стать знаменитым. Очень. Мне хотелось, чтобы, когда я куда-нибудь вхожу (желательно по красной дорожке), меня фотографировали, чтобы кто-нибудь (желательно красивые девушки) брал у меня автограф и как-нибудь (желательно волнительно) вскрикивал: "Ах, неужели это вы?"

Когда все это у меня в жизни стало происходить, то есть лет двадцать тому назад, я стал думать: "А зачем мне, собственно, все это надо?" Думаю до сих пор...

Огромное количество людей хочет прославиться. Имя им: легион. Вспоминая себя молодого, сочувствую им. Честно пытаюсь понять: зачем нужна слава? И не нахожу ответа.

Любое время диктует свой путь к популярности, который никогда не связан только с успехами в работе

Принято считать, что слава есть ответ судьбы на достижения человека. Вроде как чем больше и лучше делаешь свое дело, тем круче твоя слава. Это не так. И это никогда не было так. Славу раздает Господь, и почему он одних одаряет ею, а других - нет, Его выбор.

Любое время диктует свой путь к популярности, который никогда не связан только с успехами в работе. Помню из советских времен длинный перечень известных советских писателей. Они купались в своей славе, некоторые даже носили звезды Героев Соцтруда и ордена Ленина. Они были действительно лучшими? Нет. Они были лучшими в умении нравиться советской власти. Так же были и те, кто преуспел в умении хамить советской власти - у них была иная слава, опальная.

Крайне редко слава бывает только наградой за умение делать свое дело. Слава не приходит - ее делают. В разные времена по-разному.

Прославившийся человек может быть мастером своего дела. Это понятно. Но может и не быть. Может быть действительно лучшим и уникальным. Это ясно. Но ведь может и не быть.

Знаменитый российский шансонье выходит в рубашке, расстегнутой почти до пупа, и поет про любовь песни с довольно посредственными словами. В доковидные времена собирал стадионы. Почему?

Если я сейчас скажу: самая знаменитая российская певица, которая совершенно не умеет петь, вы догадаетесь, о ком я говорю? Догадаетесь, конечно. А почему же она знаменитая?

Если я скажу: актер, давно не играющий, но известный своими скандалами, - вы ведь догадаетесь, о ком речь? А почему он известен?

Мне кажется, что никогда еще слова классика: "быть знаменитым некрасиво", - не воспринимались столь актуально, как сегодня. Продолжение же их: "Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех", - на моей памяти никогда не были столь романтически несовременны.

Человек хочет прославиться, чтобы разбогатеть. Не всегда слава и богатство идут рядом, но часто. Во все времена деятелю культуры, писателю, чтобы прославиться, необходимо было иметь талант создания нечто уникального. И сегодня тоже, к счастью, есть деятели искусства, прославившиеся тем, что умеют делать то и так, что и как другие не умеют.

Однако согласимся: главный талант, необходимый сегодня для того, чтобы стать очень знаменитым - умение создавать скандалы. В скандал можно превратить собственную свадьбу или развод. Отношения со своими (лучше, конечно, внебрачными) детьми. Роман (не написанный, а прожитый в жизни) - прекрасный повод для скандала.

Мы придумали такое выражение "медиалицо". Приглашая меня на разного рода премьеры, мне прям так и говорят: "Вы будете в списке медиалиц". Мне так делают комплимент, который меня бесит.

"Медиалица" - это те, про кого пишут медиа. Врачи, спасающие нас от ковида; ученые, изобретающие вакцину; дворники, которые двадцать четыре часа в сутки разгружали Москву от снегопада; замечательные актеры, выходящие каждый вечер на сцены театров, но не снимающиеся в безумных сериалах и не устраивающие скандалы из своей жизни; миллионы людей, честно делающих свое дело, в списки "медиалиц" не войдут никогда.

Человек, не имеющий никакого таланта, кроме умения создавать скандалы из своей жизни и всего того, что он создает, вызывает у меня, с одной стороны, уважение, как любой человек, достигающий своей цели. А с другой - эти "медиалица" мне надоели. Они назойливы, как все тот же недавний снегопад: падают и падают тебе на голову, и не тают.

Но ведь славу этим людям создаем мы - читатели и зрители. Почему известность человека, как нынче принято говорить - медийность, мы ценим больше, чем умение делать свое дело? Кто нас заставляет преклоняться медийности, а не таланту художника? Почему скандал, который устраивает, например, театральный режиссер или актер, нам интересней, чем спектакли, которые он ставит, или роли, которые играет?

Мы даже создаем рейтинги упоминаемости в прессе и интернете деятелей литературы и искусства. В этих рейтингах, скажем, Лев Толстой или Антон Чехов сильно проигрывают другим деятелям искусства. И что? Это разве о чем-нибудь свидетельствует? А к чему тогда рейтинги эти?

Почему известность человека, как нынче принято говорить - медийность, мы ценим больше, чем умение делать свое дело?

Еще раз подчеркну: есть писатели, деятели искусства, добившиеся своей славы честным и талантливым трудом. Но, во-первых, их относительно немного. А во-вторых, слава их несравнима с популярностью королей скандалов.

Почему так происходит? Я правда не знаю ответа. Я, собственно, и делюсь не ответом, а вопросом - он мне представляется важным.

Так от чего же так притягательна слава? От чего она много притягательней самоотдачи? Только из-за денег? Не думаю. В чем прелесть этого всеобщего внимания, если ради него человек готов едва ли не на все?

"Медиалица", дайте ответ. Не дают ответа...