В то время, когда "простые" граждане покорно ждут своей очереди на прививку от коронавируса, лондонские супербогачи покидают страну, отъезжая на месяц на "прививочные каникулы". Совмещать приятное с полезным можно лежа у бассейна, где к тебе подходит медсестра, чтобы впрыснуть вакцину в предплечье. И это в то время, когда миллионы граждан, не имеющих средств, терпеливо ожидают писем от участковых врачей с указанием даты предстоящей вакцинации.

В Дубае "вакцинные" каникулы длиной в месяц, включающие полет первым классом, проживание в 5-звездочном отеле и инъекции двух доз вакцины от ковида, обходятся VIP-клиентам в сумму от 40 тысяч фунтов стерлингов, а порой и многократно выше. До последнего времени всем покидающим Британию на продолжительный срок требовалось пройти через прививку от COVID-19. Но сегодня это правило, судя по всему, не работает.

В январе консьерж-служба Knightsbridge Circle попала в заголовки газет по всему миру. Это учреждение объявило, что тех, кто станет его членами, смогут отправлять самолетами в Объединенные Арабские Эмираты для отдыха, совмещенного с вакцинацией. Компания без лишней скромности заявила, что она является пионером новой программы вакцинации для богатых путешественников: "Вы отправляетесь на несколько недель на виллу на солнышке, получаете свои прививки, а также сертификат - и дело сделано", - заявил основатель Knightsbridge Circle. Одни лишь членские взносы за год составляют 25 тысяч фунтов стерлингов.

В число клиентов Knightsbridge Circle входят, как утверждается, руководители крупнейших компаний, успешные предприниматели, члены королевской семьи, а также знаменитости всех сортов. "В течение последних двух недель мы проводили вакцинацию в ОАЭ, используя вакцины Pfizer и Sinopharm. Мы можем начинать вводить вакцину AstraZeneca в Индии", - заявил руководитель компании Стюарт Макнил. В беседе с корреспондентом газеты The New York Times Макнил заявил, что его "клуб" получил более двух тысяч заявок на членство, а также тысячи телефонных звонков и онлайн-запросов. Интерес к предприятию оказался якобы настолько велик, что к нему обратились несколько частных авиакомпаний, заинтересованных в перевозке клиентов.

Между тем врачи в США утверждают, что некоторые супербогатые звезды Голливуда пытаются "подкупить" ускоренный доступ к вакцинации.