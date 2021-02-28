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28.02.2021 09:08
Рубрика: Спорт

Боксер Альварес защитил титулы WBC и WBA

Текст: Максим Домчев

Мексиканский боксер Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе. После третьего раунда его противник Авни Йылдырым отказался от продолжения боя.

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30-летний Альварес - один из лучших действующих боксеров вне зависимости от весовой категории. В ночь на воскресенье он проводил защиту титулов Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 76,2 кг. Его соперником стал турок Авни Йылдырым.

30-летний Альварес с самого начала поединка завладел инициативой. Турецкий боксер мужественно оборонялся, совершенно ничего не показывая в атаке. Развязка наступила в третьем раунде.

Альварес продолжил атаковать и отправил Йылдырыма в нокдаун. В перерыве между раундами тренер турка Джоэл Диас принял решение остановить это избиение. В итоге Альваресу присуждена победа техническим нокаутом.

На счету мексиканца стало 55 побед при одном поражении и двух ничьих. В следующем поединке он встретится с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Бой должен пройти восьмого мая.

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