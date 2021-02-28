Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых пробились в финал командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. В первом полуфинальном забеге наши спортсмены финишировали вторыми с отставанием от норвежцев на 0,2 секунды.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня. Начало финала командного спринта у мужчин запланировано на 15:30 по московскому времени. Полный список участников гонки будет объявлен после второго полуфинального забега.

Ранее в финал женского командного спринта квалифицировались Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Добавим, что сегодня стало известно об изменениях правил квалификации в финал гонки. Если раньше туда выходили по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня в финале примут участие по четыре команды из каждого полуфинального забега и два сильнейших по времени коллектива.