Британские взрывотехники обезвредили авиабомбу времен Второй мировой

Команда военных взрывотехников осуществила контролируемый подрыв мощной авиабомбы времен Второй мировой войны. Ее обнаружили в английском городе Эксетер. Информацию подтвердили в местном управлении полиции.

Сообщается, что бомба, найденная рядом с Эксетерским университетом, была подорвана. Для дополнительной безопасности полиция эвакуировала людей из примерно 2,6 тысячи зданий. В полиции уточнили, что оцепление радиусом 400 метров будет сохраняться в течение ночи и людям пока не следует возвращаться в свои дома, пишет РИА Новости.

Инженеры вооруженных сил Британии для взрыва бомбы возвели специальные стены и вырыли траншеи, на место доставили около 400 тонн песка - все это было нужно для того, чтобы уменьшить воздействие детонации. Однако, несмотря на принятые меры, эффект взрыва оказался значительным: различные обломки отлетели на расстояние не менее 250 метров. Правоохранители заявили в этой связи, что местным жителям ничего не угрожает.