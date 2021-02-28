ЦБ обяжет банки принимать клиентов через мобильные приложения по биометрии

Это сделано для исполнения ранее принятых поправок в "антиотмывочный" закон. Они закрепили обязанность банков с универсальной лицензией предоставлять c 2022 года клиентам-физлицам возможность открывать удаленно счета и брать кредиты после подтверждения их личности с помощью Единой биометрической системы. То есть граждане, которые сдали образцы голоса и лица в эту систему, могут стать клиентом банка, ни разу не побывав в нем физически. На начало этого года такие услуги предоставляли только 11 банков, но сдать данные в ЕБС можно в 223 банках, а также в МФЦ "Мои документы", всего в систему сдано около 120 тыс. образцов, говорила в середине февраля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Без предъявления паспорта, а только по зафиксированной в ЕБС биометрии можно будет получать также госуслуги, а позже, возможно, проходить идентификацию в аэропортах и других организациях.