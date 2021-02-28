Через два года в России могут появиться новые трудовые книжки

Трудовые книжки могут стать более "полными", а заполнять их кадровикам разрешат не только от руки, но и при помощи специальной печати.

Минтруд подготовил пакет документов (имеется в распоряжении "Российской газеты"), предполагающий обновленную форму трудовой книжки и новый порядок их ведения и хранения. При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется. Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца также будут действительны и могут использоваться без ограничения срока. Обновленные трудовые предполагается выдавать с 1 января 2023 года.

Те люди, которые только начинают свою трудовую деятельность, бумажные трудовые не получают, на них заводят электронные трудовые книжки. А вот новые бумажные книжки придется выдавать тем работникам, которые выбрали в течение 2020 года бумажный вариант, но, например, потеряли свою трудовую, или же она пришла в негодность, либо внесенная запись признана недействительной, отмечает адвокат Виктория Вашурина.

Она поясняет, что разворотов в новой книжке для внесения сведений о работе станет больше - 14 (сейчас 10), а для внесения награждений меньше - 7 против 10. Реже придется заводить вкладыши, а во вкладышах разворотов для внесения сведений будет 12 (сейчас 9), для внесения награждений - 5, а не 8. Далеко не все работодатели вносят сведения о награждениях в трудовую книжку, поэтому число разворотов и уменьшили.

Заполнять трудовую книжку можно будет не только ручкой, но и имеющимся в организации штампом (например, стандартная запись об увольнении по собственному желанию).

Предлагается вести трудовую книжку на тех работников, которые проработали более 5 (пяти) дней, если данная работа является для работника основной.

Также проект отменяет устаревшие требования. А именно, не придется вести приходно-расходную книгу по учету бланков и вкладышей и книгу учета движений трудовых книжек, пропадает необходимость в их опломбировании или скреплении сургучной печатью. Отпадает требование каждый раз знакомить работника под роспись с каждой внесенной в трудовую книжку записью. Запись об общем трудовом стаже также предполагается отменить. А лицам, которые отбывали исправительные работы без лишения свободы, не вносить запись о том, что данный период не входит в непрерывный трудовой стаж.

При увольнении или прекращении трудового договора отпадает обязательство работодателя заверять подписью работника все записи, которые были сделаны во время работы.

Заполнять трудовую книжку можно будет не только ручкой, но и имеющимся в организации штампом

Все это облегчит жизнь кадровиков, говорит Вашурина. Ведь у них появились новые обязанности: передавать сведения в ПФР для ведения электронных трудовых. Эти сведения передаются по мере возникновения необходимости о всех работниках - и о тех, кто выбрал бумажные трудовые.

Дистанционная работа будет вноситься в трудовую книжку при наличии письменного соглашения между работодателем и работником.